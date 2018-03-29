Глава ДНР рассказал о применении ВСУ систем залпового огня «Град» в Донбассе

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Донецк, 29 марта. Украинские силовики применяют в Донбассе реактивные системы залпового огня «Град». Об этом в четверг заявил глава ДНР Александр Захарченко.

«Самое страшное, стрелять из чего начали. Начали стрелять с реактивных установок «Град». Вчера, позавчера стреляли из РСЗО», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

По словам руководителя Донецкой народной республики, интенсивность обстрелов со стороны ВСУ практически не меняется.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, который позволяет армии возобновить полномасштабную военную операцию на востоке страны. Кроме того, Украина ожидает от США поставок противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», что тоже может свидетельствовать о готовящемся наступлении ВСУ в Донбассе.

В то же время ряд экспертов возлагают надежду на миротворческую операцию ООН, инициатором которой выступил президент РФ Владимир Путин. Ожидается, что введение «голубых касок» остановит кровопролитие.

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