Renault и Nissan ведут переговоры о слиянии

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Париж, 29 марта. Французская Renault SA и японская Nissan Motor Corporation ведут переговоры о слиянии и создании нового автопроизводителя.

Как пишет Bloomberg, на данный момент Renault владеет 43% акций японской компании, а Nissan принадлежит 15% доли во французском автогиганте.

Советом директоров обеих компаний руководит Карлос Гон. Как сообщает источник, он намерен объединить компании и возглавить нового автопроизводителя. При этом штаб-квартиры новой фирмы будут и во Франции, и в Японии. По данным экспертов, слияние компаний возможно только при одобрении сделки правительствами двух государств.

Напомним, рыночная стоимость Renault за последний год выросла до 34 миллиарда долларов, в то время как капитализация Nissan сократилась и составляет около 43 миллиардов долларов.

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