Лидеры стран нормандской четверки сделали заявление о договоренностях по Донбассу

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Москва, 29 марта. Лидеры стран нормандского формата подтвердили свою приверженность реализации Минских договоренностей, говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, главы Франции Эммануэля Макрона и украинского главы Петра Порошенко.

«Лидеры стран «Нормандского формата» вновь подтверждают свою приверженность осуществлению Минских договоренностей в отношении всех его аспектов (безопасность, политические, гуманитарные и экономические вопросы)», — передает пресс-служба Кремля.

Они рассмотрят все возможные пути ускорения осуществления заключенных договоренностей в ближайшие месяцы.

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