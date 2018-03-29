В ДНР ответили на заявление Киева об использовании лазерного оружия в Донбассе

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Донецк, 29 марта. Бредом назвали в Донецкой народной республике заявления пограничной службы Украины о том, что военнослужащие ДНР используют в Донбассе лазерное оружие.

«Это полный бред, такого вооружения у нас точно нет», — приводит РИА Новости комментарий представителя командования ДНР, где опровергли заявление украинской стороны.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что военнослужащий ВСУ был ослеплен лазером, когда осуществлял наблюдение через оптический прибор. В пресс-службе пограничной службы отметили, что военный получил ожог сетчатки глаза, что якобы является доказательством применения лазерного оружия.

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