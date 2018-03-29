Пожар в Кемерово: останки 6 детей отправили на ДНК-экспертизу в Москву

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Москва, 29 марта. На ДНК-экспертизу в Москву отправлены останки шестерых детей из деревни Трещевская, погибших во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», сообщает в четверг руководитель отделения социальной защиты Топкинского района Марина Маракулина.

«Останки отправлены на экспертизу», — уточнила она.

По словам Маракулиной, экспертиза займет 21 день, до ее завершения похорон в поселке не будет, передает РИА Новости.

Ранее, 27 марта, в райцентре Топки прошли похороны сотрудницы районного центра соцзащиты Натальи Селезень, которая сопровождала погибших детей в Кемерово, а во время пожара вместе с подругой пыталась их спасти. Как рассказала Маракулина, Селезень удалось спасти свою 11-летнюю дочь Арину. Женщина вытолкнула ее из здания.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. В огне погибли 64 человека, из них 41 ребенок, еще 79 пострадали. В связи с трагедией в Кузбассе объявлен трехдневный траур. 28 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

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