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Москва. 29 марта. Презентация из шести слайдов по делу об отравлении шпиона Сергея Скрипаля, которую на закрытом брифинге в Москве сотрудники посольства Великобритании показали иностранным послам, напоминает детские картинки. Об этом сравнении в четверг рассказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«Это шок, конечно. Это напоминает какие-то детские картинки. Так учат детей. Я не знаю, что это такое. Это презентация, сделанная на уровне учеников младших классов, которые освоили компьютер», — приводит ее слова телеканал «Звезда».

Как отметила Захарова, в докладе перечислены тезисы, которые ранее озвучила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй. Однако в презентации не были приведены конкретные факты об отравляющем веществе и действиях злоумышленников.

«Все это хаотично, несвязно, обрывочно», — добавила российский дипломат.

В начале марта в Солсбери был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о причастности к инциденту Москвы, однако российская сторона отвергла столь абсурдные обвинения.

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