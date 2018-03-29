Чиновники на Урале подрались из-за траура по Кемерово

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Москва, 29 марта. Помощник депутата думы города Среднеуральска Александр Черменинов и заместитель начальника управления ЖКХ города Иван Голосов устроили драку из-за траура, введенного в регионе в связи с трагедией в Кемерово.

Причиной для драки стало несоблюдение правил безопасности при приспускании флагов в связи с трауром по погибшим при пожаре. По словам Черменинова, во время работ под висящей люлькой автокрана ходили дети, а сами работы проводил не монтажник, а главный инженер МКУ ЖКХ Максим Ашмарин, который при этом был без каски и не пристегнут.

Как заявлял Черменинов, в ответ на его замечания из здания администрации выбежал Голосов и ударил его по лицу. Однако в администрации Среднеуральска заявили, что помощник депутата сам спровоцировал конфликт, передает URA.RU.

В администрации сообщили, что Черменинов вел себя агрессивно по отношению к сотрудникам администрации, нецензурно выражался и проник в опасную зону для проведения работ. В свою очередь Голосов вышел из здания администрации, чтобы вывести Черменинова из опасной зоны, физического воздействия на депутата он не оказывал.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. В огне погибли 64 человека, 79 пострадали. 28 марта в России было объявлено днем траура.

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