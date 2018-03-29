«Нафтогаз» потребовал взыскать с «Укртрансгаза» 200 млн долларов долгов

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Киев, 29 марта. Украинская газовая компания «Нафтогаз» подала иск против своей дочерней компании, требуя взыскать с «Укртрансгаза» просроченную задолженность.

Поводом для подачи иска стала задолженность «Укртрансгаза» за объемы газа, поставленные для технологических нужд газотранспортной системы Украины. Сумма взыскания составляет почти 200 млн долларов.

«Публичное акционерное общество «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» (далее — истец) обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском к публичному акционерному обществу «Укртрансгаз» (далее — ответчик) о взыскании задолженности в размере 5,187 миллиардов гривен по договору №1701001564-ВТВ о закупке природного газа», — указано в решении Хозяйственного суда Киева о принятии дела к судебному производству.

Подготовительное заседание по делу одной украинской газовой компании против другой назначено на 3 апреля, сообщает РИА Новости.

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