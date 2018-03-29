«Полнейший маразм»: в Крыму оценили реакцию Киева на визит детей из Германии

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Симферополь, 29 марта. Реакция главы МИД Украины на визит школьников из Германии в Крым неадекватна. Об этом заявил заместитель главы комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям, глава национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

«Нас такая позиция украинских властей уже не удивляет. Господин Климкин как-то неадекватно реагирует на приезд детей. Если Украина будет уже и по отношению к детям выносить какие-то протесты, применять какие-то меры преследования, то это будет полнейший маразм», — сказал Гемпель, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам школьники из Германии чувствуют себя в Крыму комфортно, а также с удовольствием общаются с крымскими детьми. Гемпель добавил, что в ближайшие дни немецкие дети увидят достопримечательности Крыма, а также посетят крымские школы, где пообщаются с немецко-говорящими учениками. Депутат подчеркнул, что власти полуострова гарантируют безопасность немецких детей, так же, как и для всех жителей и гостей Крыма.

Напомним, 27 марта в Крым прибыли школьники и студенты из Германии, которые примут участие в «Днях российско-немецкой детской народной дипломатии». В составе делегации юных народных дипломатов 17 школьников из Аугсбурга и Гамбурга. Позднее министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал визит немецких школьников в Крым «опасной авантюрой».

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