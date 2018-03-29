Деньги на счет пострадавшим в Кемерово поступают каждую секунду

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Кемерово, 29 марта. Только за два дня и по одной лишь Кемеровской области собрано 3 миллиона 43 тысячи 600 рублей, рассказали Федеральному агентству новостей в Отделе благотворительности Кемеровской епархии Русской Православной Церкви.

Средства для помощи пострадавшим от пожара в торговом центре «Зимняя вишня» поступают буквально каждую секунду.

«Я нисколько не преувеличиваю, сообщения о пополнения счета идут беспрерывно, — сказал в интервью ФАН протоиерей Владимир Князев. — В прямом смысле с миру по нитке, так как практически вся данная сумма была собрана из небольших пожертвований от 15 до 150 рублей. Сначала деньги поступали на банковскую карту, которую мы обычно используем для благотворительных целей, ее номер, кстати, есть на нашем сайте. На сегодня уже собрано более трех миллионов рублей. Но во избежание мошенничества сейчас мы ее заблокировали и открыли расчетный счет. Пожертвования можно переводить на него».

Представители церкви и департамента социального развития Кемеровской области собирают информацию о том, кому и какая помощь нужна. В епархии попросили Федеральное агентство новостей распространить их банковские реквизиты для сбора пожертвований.

«За каждую копейку будет дан отчет, — подчеркнул протоиерей Владимир Князев.



В воскресенье, 25 марта, в Кемерово произошел крупный пожар. Жертвами трагедии, разыгравшейся в ТЦ «Зимняя вишня», стали, по последним данным, 64 человека.

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