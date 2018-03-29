Польша жалуется на «исчезающих» после пересечения границы украинских мигрантов

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Киев, 29 марта. Свыше 70 процентов граждан Украины, которые приезжают в Польшу по рабочим визам, «исчезают» моментально после пересечения польско-украинской границы. Об этом пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на данные министерства семьи, труда и социальной политики республики.

По информации польского ведомства, с начала этого года польские работодатели подали порядка 240 тыс. заявлений о намерении трудоустройства иностранного гражданина (в основном с Украины — Прим.ред.), однако на практике к работе приступили менее чем 74 тыс. человек.

Соответствующие данные могут говорить о том, что облегченная процедура получения трудовых виз используется для «получения шенгенских виз и незаконного трудоустройства», уточнили в польском министерстве.

Кроме того, отмечается, что данная проблема стала серьезной с того момента, как Варшава ввела шесть лет назад упрощенные процедуры найма работников.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что из 2,5 млн украинцев, находящихся в других государствах на заработках, практически 1,5 млн работают за границей незаконно.

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