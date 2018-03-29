В Роскачестве рассказали о результате проверки стиральных порошков в России

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Москва, 29 марта. Сотрудники Роскачества исследовали стиральные порошки, которые продаются на российском рынке. Как сообщили в ведомстве, исследованию подверглись пробы 31 бренда порошка.

Среди них есть стиральные порошки, произведенные в России (22 марки), а также в Австралии, Германии, Белоруссии, Дании, Бельгии, Южной Корее, Соединенных Штатах Америки.

Как пишет издание «Утро.ру», специалисты пришли к выводу, что большинство порошков, которые используют россияне, не способны отстирывать пятна, они лишь «освежают» белье. При этом эксперты не нашли изделий, которые вызывали бы аллергию или интоксикацию.

По данным РБК, специалисты также выявили потерю цвета белья при стирке порошками. В разной степени цвет потеряли все вещи уже после 15 стирок. При этом ни в одном случае не образовывались катышки.

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