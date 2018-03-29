Словения отзывает посла в России для консультаций в связи с делом Скрипаля

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Белград, 29 марта. Власти Словении объявили о решении вызвать своего посла в РФ для консультаций в связи с делом отравленного в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщил премьер-министр Миро Церар на странице правительства Словении в Twitter.

«В связи с недавним событием в Великобритании Словения вызвала нашего посла в Любляну для консультаций», — отметил он.

Напомним, Соединенные Штаты, Канада и уже около 20 европейских государств объявили о высылке более чем ста российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». Официальный Лондон обвиняет Москву в причастности к инциденту, но российская сторона эти заявления категорически отвергает, называя их бездоказательными. В ответ из британского посольства в Москве в Лондон были отправлены 23 сотрудника. Российская сторона неоднократно подчеркивала готовность сотрудничать по делу Скрипаля, ничем не подтвержденные обвинения британской стороны МИД РФ назвал провокацией.

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