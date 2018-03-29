Венгерскому послу на Украине вынесли предупреждение

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Киев, 29 марта. Заместитель главы иностранных дел Украины Елена Зеркаль передала венгерскому послу предупреждение в связи с его высказываниями по поводу выдачи венгерских паспортов. Она также сообщила, что Будапешт, по всей видимости, не намерен отказываться от своих претензий к Киеву.

Таким образом Зеркаль отреагировала на требование министерства иностранных дел Венгрии ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье, где была атакована штаб-квартира партии «Общество венгерской культуры Закарпатья».

«С ним была проведена беседа… предупреждение было передано», — приводят комментарий Зеркаль украинские СМИ.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции заявила, что венгерский посол превышает полномочия, объявляя, что Будапешт может выдавать паспорта всем, кто имеет венгерские корни.

В Венгрии же подобную практику в Закарпатье назвали нормой.

О ситуации в самом западном украинском регионе читайте в специальном материале Федерального агентства новостей.

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