«Доктор Веб» нашел заводские вирусы в 45 моделях смартфонов

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Москва, 29 марта. Специалисты компании по производству антивирусного ПО «Доктор Веб» обнаружили вирусы, установленные в смартфоны еще на этапе производства. Подобные проблемы были найдены в 45 моделях смартфонов на базе Android.

Речь, в частности, идет о телефонах Leagoo, Zopo Speed 7 Plus, UHANS A101, Doogee, Umi London, Tesla SP6.2, Haier T51 и Cherry Mobile Flare. По словам специалистов, это очень распространенные модели. Таким образом, жертвами вирусов могут стать несколько сотен тысяч пользователей во всем мире.

«То программное обеспечение, которое мы нашли, могло в любой момент притащить любую вредоносную программу, банковскую, шпионскую и так далее. Все телефоны были китайского производства. Жертвами этого вируса могут стать сотни тысяч пользователей», — рассказал РИА Новости гендиректор «Доктор Веб» Борис Шаров.

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