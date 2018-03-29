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Москва, 29 марта. Сфабрикованные обвинения в адрес властей Сирии в неизбирательном применении силы препятствуют переговорам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Продолжающиеся в том числе сфабрикованные и безосновательные обвинения в адрес сирийского правительства, а также России в неизбирательном применении силы в якобы убийстве гражданских лиц, абсолютный вымысел и другая ложь», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что эти заявления, якобы проникнутые заботой о сирийском народе, на самом деле препятствуют достижению решений при переговорах и спасению жизней людей.

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