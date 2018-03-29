Хантсман рассказал об «открытых дверях» между США и РФ

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Москва, 29 марта. Посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что двери диалога между Москвой и Вашингтоном остаются открытыми.

Соответствующее заявление прозвучало в видеообращении, опубликованном на официальной странице посольства в Twitter.

Напомним, что в понедельник США приняли решение выслать 60 российских дипломатов из страны, а также закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с «делом Скрипаля».

Как сказал посол Хантсман, двери для диалога между нашими народами остаются открытыми. Если у вас есть вопросы, касающиеся как текущих событий, так и других тем, задавайте их в комментариях к этому видео и посол Хантсман постарается ответить в ближайшее время. pic.twitter.com/oRVHs7EtFQ — Посольство США в РФ (@USEmbRu) March 29, 2018

«Подобное происшествие нельзя оставить без ответа. Но, как я отмечал, несмотря на наше возмущение действиями российского правительства, связи между нашими народами остаются крепкими, а двери для диалога по-прежнему открыты», — заявил Хантсман.

В начале марта бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в британском Солсбери в бессознательном состоянии. По версии следователей Лондона, они были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок» производства РФ.

В связи с этим премьер-министр Британии Тереза Мэй решила выслать из страны 45 российских дипломатов.

Москва отрицает свою причастность к нападению на Скрипаля и его дочь.

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