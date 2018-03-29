Проверки в ТЦ Кузбасса после пожара в Кемерово выявили незначительные нарушения

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Москва, 29 марта. Проверки пожарной безопасности, которые проводятся в торговых центрах Кузбасса после пожара в Кемерово, выявили незначительные нарушения, сообщил начальник Новокузнецкого пожарно-спасательного гарнизона Александр Шибков.

По его словам, в основном эти нарушения связаны с текучкой кадров и непрофессионализмом сотрудников.

«Критических замечаний нет, системы безопасности присутствуют везде, и установки пожаротушения, сигнализации. <…> Что касается замечаний, в основном это мелкие недостатки, которые вызваны текучкой кадров: персонал меняется, свои обязанности не знают, где-то, может быть, до них не довели действия при экстренной ситуации, не знают телефоны (экстренных служб – прим. ФАН), путаются люди в элементарных вещах», — пояснил Шибков.

Однако, как он подчеркнул, ключевым требованием пожарной безопасности является доступность эвакуационных выходов, наличие первичных средств пожаротушения, пожарных кранов и огнетушителей, а также умение пользоваться данными средствами.

«Здесь все в порядке», — отметил Шибков.

В настоящее время проверку на соответствие требованиям пожарной безопасности прошли в Новокузнецке торговые центры «Глобус», «Ника»,»Полет», «Планета» и «Парус», а также супер- и гипермаркеты. Итоги проверки предоставляются в прокуратуру. По словам Шибкова, в случае обнаружения заваленных эвакуационных выходов, отсутствия или неисправности огнетушителей специалисты устраняют эти нарушения на месте.

Напомним, в настоящее время по поручению Генпрокуратуры проверки соблюдения правил пожарной безопасности проходят в торговых и развлекательных центрах и кинозалах во всех субъектах РФ.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. В огне погибли 64 человека, 79 пострадали. В связи с трагедией 28 марта в России было объявлено днем национального траура.

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