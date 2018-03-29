Тернопольских полицейских отправили воевать в Донбасс из-за танцев под Газманова

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Киев, 29 марта. Сотрудники тернопольской полиции танцевали под песню запрещенного в городе российского певца Олега Газманова и поплатились за это. Их отправят в зону так называемой АТО в Донбассе.

Издание «Полiтерно» опубликовало видео, на котором сотрудники тернопольской полиции танцевали под песню Олега Газманова «Офицеры» в одном из ресторанов. Начальник полиции региона Александр Богомол подтвердил, что на опубликованном видео танцуют сотрудники его ведомства.

Как отметил Богомол, тернопольские полицейские находились на дне рождения. Одна из гостей именинника заказала украинскую версию песни Олега Газманова, однако была исполнена другая.

«Действительно неприятный случай. Люди порой ошибаются. Работники, которые, кстати, являются участниками АТО, достойно не вышли из ситуации и не решили конфликт», — цитирует Zik Александра Богомола.

По его словам, сотрудники торнопольской полиции «поняли свою ошибку» и поедут со сводным отрядом в зону АТО на два месяца для несения службы.

По факту неэтичного поведения полицейских проводится служебное расследование.

Музыкальные композиции Олега Газманова официально запрещены в Тернополе. Отметим, что в припеве песни «Офицеры» есть фраза «За Россию и свободу до конца», а также «офицеры-россияне».

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