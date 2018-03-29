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МЧС проведет тотальную проверку пожарной безопасности в России после пожара в Кемерово
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    МЧС проведет тотальную проверку пожарной безопасности в России после пожара в Кемерово

    14:06  29 Марта 2018
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    МЧС проведет тотальную проверку пожарной безопасности в России после пожара в Кемерово

    Москва, 29 марта. После проверки пожарной безопасности в российских торговых центрах МЧС перейдет к тотальным проверкам пожарной безопасности в школах, театрах, ресторанах и других местах массового скопления людей по всей России. Организации не протестуют, несмотря на то, что проверки и учения способны нанести им убыток, и сами запрашивают проверки в чрезвычайном ведомстве.

    «Мы сами связались с проверяющими органами, которые сообщили, что мероприятия будут организованы сразу после вынесения необходимых решений», — рассказал руководитель Российского совета торговых центров Булат Шакиров.

    Как отметил Шакиров в беседе с газетой «Коммерсант», проверка пожарной безопасности крупного объекта, такого как торговый центр, может занимать до месяца, однако малые объекты можно проверить буквально за один-два дня. Самыми частыми проблемами являются заставленные и захламленные пожарные выходы.

    МЧС проведет тотальную проверку пожарной безопасности в России после пожара в Кемерово

    В дальнейшем предполагается тотальная проверка пожарной безопасности в объектах массового скопления людей. К ней уже начали готовиться региональные власти — так, в Екатеринбурге департамент образования объявил о внеочередных проверках в детских садах, школах и центрах дополнительного образования, а в Ярославле и Твери провели проверки безопасности в развлекательных объектах.

    Напомним, поводом к дополнительным проверкам стали выявленные в ходе следствия грубые нарушения в системе обеспечения пожарной безопасности в сгоревшем ТЦ "Зимняя вишня", где во время пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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    Автор: Валентин Меликов
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