СК РФ нашел живыми троих человек, числившихся в списке пропавших при пожаре в Кемерово

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Кемерово, 29 марта. Три человека, о пропаже которых заявили родственники после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», найдены живыми. Об этом сообщили сегодня в Следственном комитете РФ.

«В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67-ми пропавших трое из них установлены среди живых», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64-х человек во время пожара в «Зимней вишне».

Напомним, пожар в ТРЦ вспыхнул в минувшее воскресенье, 25 марта. Его тушили более суток. Ранее было известно о 67 погибших и 79 пострадавших. Среди жертв трагедии 41 ребенок.

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