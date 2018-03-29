Денег нет, извините: в МИД РФ рассказали о нескромных просьбах талибов

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Москва, 29 марта. Талибы (движение «Талибан»1 запрещено в России по решению Верховного суда) в контактах с представителями России просили денежные средства на закупку оружия, но Москва им отказывает. Об этом в четверг сообщил специальный представитель президента Российской Федерации по Афганистану Замир Кабулов.

Он отметил, что талибы высмеивали все «байки» о поставках им вооружения с пакистанских складов, передает ТАСС.

«Талибы говорят сейчас все, что необходимо, приобретаем внутри Афганистана, вот если денег дадите. Мы всегда отвечаем — денег нет, извините», — рассказал дипломат о нескромных просьбах талибов.

Ранее Кабулов заявил, что Россия считает «московский формат» переговоров по Афганистану оптимальной площадкой. Он отметил, что все существующие форматы, которые проводились для урегулирования ситуации, не способствовали ее улучшению.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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