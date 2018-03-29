Глава МИД Украины назвал «опасной авантюрой» визит немецких детей в Крым

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Киев, 29 марта. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал визит немецких школьников и студентов в Крым «опасной авантюрой».

«Пропагандисты Кремля привезли в оккупированный Крым немецких детей. Из-за отсутствия консульской и страховой защиты это очень опасная авантюра», — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Он также добавил, что необходимо «привлечь к ответственности» организаторов поездки немецких детей в Крым.

Напомним, 27 марта в Крым прибыли школьники и студенты из Германии, которые примут участие в «Днях российско-немецкой детской народной дипломатии». Группа юных народных дипломатов состоит из 17 человек. Визит немецких школьников и студентов будет длиться до 2 апреля. Накануне они приняли участие в торжественной церемонии открытия международного проекта «Дни российско-немецкой детской народной дипломатии», которая состоялась в Ялте. Данное мероприятие является частью большого проекта «Академия детской народной дипломатии», который направлен на развитие межкультурных коммуникаций.

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