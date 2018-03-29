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Пожар в Кемерово: администрация ТЦ отсутствовала в момент прибытия пожарных
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    Пожар в Кемерово: администрация ТЦ отсутствовала в момент прибытия пожарных

    13:55  29 Марта 2018
    664

    Пожар в Кемерово: администрация ТЦ отсутствовала в момент прибытия пожарных

    Москва, 29 марта. Начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин сообщил, что охрана и администрация кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» в момент прибытия пожарных отсутствовали на месте.

    По его словам, в 16.05 местного времени поступил сигнал о пожаре. Пожарные прибыли к центральному входу уже в 16.09. 

    «Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: «Эвакуируйтесь!», — рассказал Бурсин. — Но ни администрации, ни охраны на момент прибытия пожарных не было, по крайней мере нас никто из них не встретил, никто не мог сказать, есть ли внутри люди и сколько их».

    Бурсин указал на то, что представители объекта обязаны встретить пожарных и рассказать, сколько людей может находиться в здании и где.

    Напомним, при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» 25 марта, по последним официальным данным, погибло 64 человека.

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    Автор: Тимур Румянцев
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    #пожар #кемерово
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