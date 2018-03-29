Херсон проведет акцию в память о погибших в Кемерово

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Херсон, 29 марта. В украинском Херсоне пройдет акция в память о погибших во время пожара в торговом в центре в Кемерово.

Как сообщают местные СМИ, жители города выпустят в небо белые шары. Мероприятие состоится в 18.00 по местному времени.

«В 18.00 с любого места выпускаем в небо по одному белому шару в память погибшим детям в Кемерово», — пишет ресурс «Херсон.net.ua».

Напомним, страшный пожар произошел в городе Кемерово в воскресенье. Огонь охватил четырехэтажное здание ТЦ «Зимняя вишня», сотрудники пожарной службы и МЧС боролись со стихией больше суток. Жертвами трагедии стали 64 человека — среди них 41 ребенок.

В среду российское посольство в Киеве поблагодарило украинцев за сочувствие в связи с трагедией в Кемерово. Сотни жителей столицы ранее принесли к зданию посольства РФ цветы, игрушки и записки со словами соболезнований.

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