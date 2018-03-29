Казахстан ждет развития отношений с РФ после победы Путина

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Астана, 29 марта. Победа Владимира Путина на выборах президента РФ гарантирует продвижение курса на развитие союзнических отношений между Москвой и Астаной, заявил глава сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В четверг Токаев провел встречу с прибывшим в Казахстан послом России Александром Бородавкиным. В ходе переговоров Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово.

Обе стороны также отметили большой уровень доверия и взаимопонимания между РФ и Казахстаном, который активно стимулируют лидеры стран.

«Мы рассматриваем избрание президентом Российской Федерации Владимира Путина как надежную гарантию успешного продолжения курса на развитие союзнических отношений и стратегического партнерства между Казахстаном и Россией», — приводит пресс-служба слова Токаева.

Представитель сената Казахстана проинформировал Бородавкина о шестом Съезде лидеров мировых традиционных религий, который пройдет в начале октября в Астане. Токаев выразил надежду, что российские представители православной церкви поучаствуют в мероприятии.

Александр Бородавкин внесет большой вклад в укрепление союзнических отношений между странами, считает представитель парламента республики

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