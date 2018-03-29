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Пожар в Кемерово: последние новости, тайна запертого кинозала, «охота» на пранкера, осиротевший мальчик идет на поправку
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    Пожар в Кемерово: последние новости, тайна запертого кинозала, «охота» на пранкера, осиротевший мальчик идет на поправку

    13:54  29 Марта 2018
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    Пожар в Кемерово: последние новости, тайна запертого кинозала, «охота» на пранкера, осиротевший мальчик идет на поправку

    В Кемерово продолжают устранять последствия страшного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», который произошел 25 марта, унеся жизни 64 человек. Большая часть погибших — дети, которые не смогли выбраться из горящего здания. По делу о пожаре арестованы пять человек, в том числе управляющая ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок.

    Почему в «Зимней вишне» заперли кинозал

    Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший в страшном пожаре в «Зимней вишне» всю семью, записал видеообращение, в котором рассказал, как получилось, что дверь в кинозал, где погибли его дети, оказалась заперта, сообщает «Газета.ру».

    Кемеровчанин, потерявший в трагедии троих детей, жену и сестру, не мог скрыть волнения, рассказывая через социальную сеть «ВКонтакте» подробности ЧП. По словам Вострикова, он смог ознакомиться с данными камер видеонаблюдения, на которых видно, что, когда начался пожар, двери кинозала были открыты, и из него сначала выбегали люди. Но, когда задымление стало слишком сильным, какой-то мужчина принял решение запереться изнутри, заложить щели в дверях и ждать спасателей.

    «Спасатели, как известно, не прибыли», — сказал Востриков, добавив, что, по его сведениям, человека, запершего двери в кинозал, спасли.

    В своем видеообращении кемеровчанин раскритиковал сотрудников спасательных служб за медлительность, а власти региона — за неготовность к серьезным ЧП.

    «Охота» на украинского пранкера

    Глава Чечни Рамзан Кадыров поможет найти украинского пранкера Никиту Кувикова, известного под именем Евгений Вольнов, если перед ним поставят такую задачу. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил министр Чечни по делам национальностей, внешним связям и делам СМИ Джамбулат Умаров.

    «Мы же с вами не ковбои, чтобы за кого-то объявлять награду, — заявил Умаров. — Все в рамках закона. Если такая государственная задача будет поставлена в рамках компетенции, то, поверьте, Рамзан Ахматович [Кадыров] ее выполнит филигранно, и враги России будут наказаны».

    Ранее в соцсетях появилось объявление, в котором сообщалось, что за доставку в Россию объявленного в международный розыск Кувикова обещана награда в 12 миллионов рублей. Также в СМИ появилось сообщение, что глава Чечни Рамзан Кадыров готов оказать помощь в доставке Кувикова в Россию.

    Позже выяснилось, что автором объявления о награде за «голову» Кувикова, возможно, является сам пранкер, то есть эта информация, как и все его предыдущие сообщения, является фейком.

    В среду Басманный суд Москвы по требованию Следственного комитета РФ заочно арестовал Кувикова и объявил его в розыск. Пранкер, устроивший провокационную трансляцию еще во время пожара в Кемерово, в частности, распространил фальшивую информацию о «более чем трехстах погибших». Кувикова обвиняют по статье о возбуждении ненависти или вражды, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

    Объявленный в розыск пранкер Вольнов-Кувиков

    В среду российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, заявили, что за фейковые сообщения в Интернете, которые приводят к тяжелым последствиям, нужно ввести уголовную ответственность, эту идею поддержали российские блогеры.

    О том, как интернет-сообщество намерено бороться с фейками в Сети, читайте в материале Федерального агентства новостей.

    Потерявший семью мальчик вышел из реанимации

    Состояние одиннадцатилетнего Сережи Москаленко, потерявшего во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» всю семью и спасшегося благодаря тому, что отец помог ему выпрыгнуть с четвертого этажа, значительно улучшилось. Сережу перевели из реанимации в отделение общей хирургии, где он будет находиться вместе с бабушкой, которая, предположительно, станет опекуном осиротевшего мальчика.

    Похороны жертв пожара в Кемерово

    История Сережи трагична. Когда появились первые сообщения о пожаре, находившиеся в «Зимней вишне» Сережа, его младшая сестра, отец и мать успели вовремя выбраться из кинотеатра, но потом почему замешкались, и время было упущено. Когда стало понятно, что пути к отходу закрыты огнем и дымом, отец помог Сереже впрыгнуть с четвертого этажа. В результате падения мальчик получил множественные переломы и ушибы, у него также диагностированы ожоги тела и дыхательных путей. Отец, мать и младшая сестра Сережи погибли. У мальчика остались две бабушки.

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    Автор: Ирина Петрова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #фейки #пожар в кемерово #вольнов
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