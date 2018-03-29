В МИД РФ назвали условия исключения талибов из санкционных списков

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Москва, 29 марта. В МИД России назвали основное условие исключения талибов (движение запрещено в РФ) из санкционных списков, в том числе в Совете безопасности ООН.

Как заявил спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, Москва не против этого, но только когда они перейдут к диалогу с властями Афганистана.

«Мы не против делистинга — исключения из санкционных списков талибов тогда, когда они не только заявят о готовности к прямым переговорам с афганским правительством, но и начнут реальные переговоры», — сказал Кабулов.

Ранее сообщалось, что талибы завладели значительной территорией в сельских районах Афганистана, а в последнее время развернули наступление на крупные города. Усилили свое влияние в стране и террористы запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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