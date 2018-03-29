Губернатор Закарпатья рассказал, как уничтожить сразу всех депутатов Верховной рады

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Ужгород, 29 марта. Бывший депутат Рады, глава ОГА Закарпатской области Украины Геннадий Москаль прокомментировал дело экс-депутата Надежды Савченко, которая, якобы, готовила массовое убийство в Верховной раде. По словам Москаля, всех депутатов Рады можно уничтожить одновременно, когда они находятся в зале собраний.

К обвинениям в адрес Савченко, которые озвучил генпрокурор Украины Юрий Луценко, Москаль относится с недоверием.

«Когда я первый раз слушал Луценко по делу Савченко, очень иронично, критически к тому относился, — отметил глава Закарпатья в интервью украинским СМИ. — Да, в парламенте большая люстра. Я сам когда-то говорил: чтобы покончить с этим парламентом, не надо его досрочно распускать. Достаточно обрезать концы этой люстры и парламента не будет. Она накроет всех, кроме папарацци».

Он отметил, что возможно, «такой сценарий был в голове у Савченко».

Впрочем, следует отметить, что по плану Москаля вряд ли удастся уничтожить всех депутатов Рады одновременно, поскольку прогулы в Раде были и остаются массовым явлением — за депутатов в системе автоматического голосования голосуют их однопартийцы, и преодолеть «кнопкодавство» в парламенте Украины так и не удалось.

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