Украина начала вещание телеканала UA|TV на Крым и Донбасс

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Киев, 29 марта. Министерство информационной политики Украины сообщило, что украинский телеканал UA|TV начал вещание в тестовом режиме на неподконтрольные Киеву территории Донбасса и на Крым.

Как говорится в сообщении на сайте министерства, Киев намерен обеспечить полноценное вещание UA|TV на Донбасс и Крым. Кроме того, что в ближайшее время UA|TV начнет вещать и на Луганскую область.

Отметим, что Киев планирует в 2018 году вести трансляцию на Крым с помощью Чонгарской и Чаплинской вышек. Как заявлял ранее заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров, планы украинских властей по расширению телерадиовещания на Крымский полуостров лишены смысла.

В январе президент Украины Петр Порошенко сообщал, что с начала войны в Донбассе было организовано вещание на 25 каналов и радиостанций, включая радиостанцию Армии FM, которую можно поймать на 17-ти частотах.

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