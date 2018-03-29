Бузова исчезла после трагедии в Кемерово

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Москва, 29 марта. Скандальная ведущая телевизионной стройки «Дом-2», а ныне певица Ольга Бузова исчезла из социальных сетей после пожара в торговом центре в Кемерово.

Бузова временно отказалась публиковать в своем Instagram новые откровенные фото. Поп-исполнительница ранее заявляла, что будет молчать в знак траура по погибшим при пожаре в «Зимней вишне».

Подписчики певицы делают ставки, долго ли она будет находиться «в подполье», пишут «Дни.ру».

«У меня, как и у всех нормальных людей, разбитое состояние уже вторые сутки… В связи с этой трагедией», — написала ведущая.

Кроме того, она просит своих подписчиков подумать о будущем России — о детях.

Напомним, при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» 25 марта, по последним официальным данным, погибло 64 человека.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с инициативной группой в Кемерово заявил, что все виновные в страшной трагедии будут найдены и наказаны.

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