Грузия высылает из страны одного российского дипломата

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Москва, 29 марта. Один российский дипломат будет выслан из Грузии, сообщает в четверг грузинское министерство иностранных дел.

Уточняется, что в Россию вернется сотрудник действующей при посольстве Швейцарии в Тбилиси секции интересов РФ.

Напомним, ранее в знак «солидарности» с Великобританией российских дипломатов из страны выслали США и их союзники.

Обострение ситуации на международной арене вызвал скандал вокруг дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Скрипаль и его дочь были обнаружены 4 марта у одного из торговых центров в Солсбери в бессознательном состоянии. По версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.

На этом основании без предъявления конкретных фактов Лондон выдвинул в адрес Москвы обвинения, заявив, что РФ якобы причастна к инциденту. За голословными обвинениями последовала высылка из Великобритании 23 российских дипломатов.

Российская сторона в свою очередь неоднократно подчеркивала готовность сотрудничать по делу Скрипаля, ничем не подтвержденные обвинения британской стороны МИД РФ назвал провокацией. В ответ из британского посольства в Москве в Лондон были отправлены 23 сотрудника.

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