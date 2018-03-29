Суд Москвы заочно приговорил к четырем годам колонии наемника «Азова»

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Москва, 29 марта. Бабушкинский суд Москвы заочно приговорил к четырем годам колонии строгого режима Романа Железнова, признав его виновным в участии в боевых действиях на юго-востоке Украины. Железнов действовал в составе националистического батальона «Азов».

Судья ссылается на показания свидетелей, которые рассказали о том, что Железнов участвовал в неонацистских шествиях еще в Москве. Он общался с участниками запрещенных экстремистских сообществ, а затем увлекся идеологией запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор»1.

В общении со знакомыми Железнов рассказывал, что служит в «Азове» и «имеет нормальный доход выше среднего».

Напомним, что это уже второй приговор в отношении россиянина за участие в военных действиях в Донбассе. Первый, тоже заочный, был вынесен в Самаре в отношении другого бойца «Азова».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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