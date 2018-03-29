В НАТО признали, что лишь малая часть войск альянса оперативно среагирует в случае конфликта с РФ

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Москва, 29 марта. Лишь малая часть войск НАТО готова к оперативным действиям и быстрому развертыванию в случае конфликта с РФ.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, чьи журналисты пообщались с бывшими и действующими чиновниками альянса. По их словам, почти у всех членов НАТО в Европе есть проблемы с боеготовностью. В статье отмечается, что в то время как Греция и Турция имеют крупные армии и тратят на их содержание солидные суммы, ВС этих стран совершенно не готовы к размещению в зонах конфликта за границей.

ФРГ, чьи вооруженные силы имеют солидные танковые и артиллерийские подразделения, сталкивается с нехваткой оборудования. Таким образом в НАТО фактически признали, что малая часть войск альянса оперативно среагирует в случае конфликта с РФ.

По информации The Wall Street Journal, Вашингтон требует от членов НАТО, чтобы как минимум 30 тысяч военных, 30 военных кораблей и более 360 истребителей альянса могли достигнуть нужной точки в течение 30 дней.

«Чиновники отмечают общую поддержку позиции США, и союзники надеются достигнуть соглашения перед саммитом лидеров стран в июле», — пишет газета.

Напомним, ранее в интервью Федеральному агентству новостей заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что у РФ достаточно сил и средств, чтобы противостоять странам НАТО. Уровень подготовки российских военнослужащих значительно превосходит уровень подготовки солдат западных стран, подчеркнул Швыткин.

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