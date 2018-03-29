«Газпром» выплатит «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража

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Москва, 29 марта. Российская компания «Газпром» по решению Стокгольмского арбитража выплатит 2,56 миллиарда долларов «Нафтогазу». Соответствующая выплата будет отражена в финансовой отчетности за 2017 год, сообщает зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов.

По его словам, необходимая сумма будет выделена из резервных средств, убытков от выплат российская компания не понесет.

«В отчете эти цифры будут отражены. Это значит, что прибыль будет меньше… Убыток мы не покажем», — отметил Круглов.

Напомним, ранее «Газпром» обжаловал решение арбитража Стокгольма по спору с украинским «Нафтогазом» в Апелляционном суде Швеции. Стокгольмский арбитраж в феврале обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» 2,5 миллиарда долларов за недопоставки газа.

Руководство «Газпрома» заявило, что данное решение не учитывает интересов обеих сторон конфликта. С 1 марта российская сторона прекратила поставки газа Украине, также «Газпром» начал расторжение контрактов с «Нафтогазом».

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