МИД Японии пообещал сотрудничать с Лондоном по «делу Скрипаля»

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Токио, 29 марта. Главы МИД Японии и Великобритании — Таро Коно и Борис Джонсон — провели телефонные переговоры в связи с «делом Скрипаля». Как сообщает дипломатическое ведомство Японии, Таро Коно обещал Великобритании содействие по данному вопросу.

Разговор между министрами продолжался около 15 минут. В ходе беседы Джонсон изложил позицию Великобритании, обвинив Россию в отравлении жившего в Англии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, гражданки России. Со своей стороны японский министр осудил «применение химического оружия на британской почве» и заявил, что те, кто несет ответственность за данный инцидент, должны быть наказаны. Японский дипломат обещал Лондону «тесное сотрудничество».

В ходе разговора дипломаты коснулись также темы КНДР — они договорились о повышении давления на Северную Корею с целью заставить Пхеньян отказаться от ядерной и ракетной программ.

Напомним, Великобритания смогла добиться массовой высылки российских дипломатов из стран Европы и Соединенных Штатов, обвинив Россию в использовании химического оружия на британской почве при отравлении Скрипаля. Никаких доказательств причастности России — и даже никаких доказательств факта химической атаки — не было предоставлено ни России, ни странам Запада.

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