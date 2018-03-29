В США заявили о своем праве реагировать на любые ответные меры России по «делу Скрипаля»

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Москва, 29 марта. Пресс-атташе посольства США в РФ Мария Олсон заявила, что Белый дом оставляет за собой право отреагировать на ответные меры РФ по «делу Скрипаля».

При этом она подчеркнула, что высылку российских дипломатов, а также ряд других мер против РФ Вашингтон предпринял в ответ «на нападение России на ближайшего союзника – Великобританию», а также на «повторяющуюся схему дестабилизирующих действий на территории США и других государств».

«Мы оставляем за собой право отреагировать на любые меры России, последующие в ответ на наши действия, которые мы совершенно обоснованно предприняли», — сказала Олсон.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД РФ распространила информацию, что генконсульство США в Петербурге будет закрыто в ответ на решение властей США закрыть российское генконсульства в Сиэтле.

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