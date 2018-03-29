В Госдуме нашли достойный ответ на возможный арест активов России в США

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Посол США в России Джон Хантсман допустил возможность ареста активов РФ в Соединенных Штатах из-за «дела Скрипаля».

«Я боюсь, что у нас не будет нормальных отношений, пока мы не сможем конструктивно решить некоторые проблемы, которые перед нами стоят. Я не знаю, каким будет наше будущее, надеюсь, что нам удастся стабилизировать отношения… Но, конечно, это возможно», — заявил американский дипломат в эфире телеканала РБК.

В минувший понедельник министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон рассказал, что страна выдала ордера на арест российского имущества, происхождение которого неизвестно.

«Возникает закономерный вопрос — а что наши активы делают в США? Почему наши либералы настолько маниакально отстаивают право на хранение активов именно в США? Я думаю, что это нам совершенно не нужно и поэтому уверен, что необходимо срочно выводить наши активы. Выводить все — ни копейки, ни цента им не оставлять. Это серьезный сигнал для нас, и знаете, в то время, когда Владимир Путин с Минобороны, с «Ростехом» развивает нашу страну и ее суверенитет, отдельные либеральные граждане, к сожалению, наделенные рядом полномочий, делают Россию уязвимой на другом фронте», — заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член комитета ГД РФ по международным делам Виталий Милонов.

Более того, собеседник ФАН считает хранение активов России в США предательством национальных интересов. Милонов настаивает на том, что правительству России необходимо дать поручение о полном выводе активов из США, а тех, кто откажется исполнять его, — заклеймить изменником Родины.

«Нужно понимать, что хранение активов в США — это один из способов давления на нашу страну. Вашингтону необходимо, чтобы Россия отказалась от своего суверенитета и превратилась в страну образца 1991 года. И если так случится, то все проблемы сразу улетучатся. Им нужны Шеварнадзе, Ельцины, Горбачевы, им не нужен Путин, который действительно развивает страну. Они говорят: откажитесь от своей точки зрения, сдайте всех своих партнеров, и тогда мы разрешим вам снова быть счастливыми пожирателями американских ценностей», — продолжает народный избранник.

При этом депутат отмечает, что «России стоило бы поблагодарить США за то, что они, наконец, обозначили искреннее отношение к Москве».

«Нам уже сейчас необходимо готовить достойный ответ — нужно признать доллар неликвидной валютой в России. И если мы это сделаем, то такому примеру могут последовать другие страны, и доллар превратится в то, чем он действительно является — акцию «МММ», — заключил Милонов.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство. Москва, в свою очередь это отрицает.

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