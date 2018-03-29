В посольстве США прокомментировали невыдачу виз сборной РФ по вольной борьбе

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Москва, 29 марта. Американское посольство не может удовлетворить все запросы по визам, поступающие от дипломатического ведомства Российской Федерации. Об этом заявила в четверг официальный представитель дипломатической миссии Мария Олсон, комментируя невыдачу виз США сборной РФ по вольной борьбе, которая должна была принять участие в Кубке мира в Айова-Сити 5-9 апреля.

«Невзирая на существенные ограничения, наложенные Москвой на дипломатическую миссию США, мы тем не менее неоднократно изыскивали возможности удовлетворить запросы министерства иностранных дел России. К сожалению, наши возможности не позволяют удовлетворять все поступающие запросы МИД России каждый раз, особенно касающиеся большого количества людей», — отметила Олсон.

Напомним, Кубок мира по вольной борьбе стартует в Айова-Сити 5 апреля.

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