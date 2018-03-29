В посольстве США прокомментировали невыдачу виз сборной РФ по вольной борьбе
Москва, 29 марта. Американское посольство не может удовлетворить все запросы по визам, поступающие от дипломатического ведомства Российской Федерации. Об этом заявила в четверг официальный представитель дипломатической миссии Мария Олсон, комментируя невыдачу виз США сборной РФ по вольной борьбе, которая должна была принять участие в Кубке мира в Айова-Сити 5-9 апреля.
«Невзирая на существенные ограничения, наложенные Москвой на дипломатическую миссию США, мы тем не менее неоднократно изыскивали возможности удовлетворить запросы министерства иностранных дел России. К сожалению, наши возможности не позволяют удовлетворять все поступающие запросы МИД России каждый раз, особенно касающиеся большого количества людей», — отметила Олсон.
Напомним, Кубок мира по вольной борьбе стартует в Айова-Сити 5 апреля.