«У «Газпрома» нет шансов»: Киев объявил о намерении взыскать 2,56 млрд долларов

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Киев, 29 марта. Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что компании «Газпром» придется заплатить «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража.

Как сообщает агентство «Минпром», министр в очередной раз напомнил, что у российской компании есть имущество по всему миру.

«У «Газпрома» нет шансов избежать ответственности: сумма долга, зафиксированная решением суда, будет только увеличиваться и она будет полностью взыскана в ближайшее время», — сказал Петренко.

Глава министерства юстиции отметил, что ведомство ведет работу по аресту и взысканию активов «Газпрома».

Напомним, ранее стало известно, что представители корпорации «Газпром» и компании «Нафтогаз Украины» провели переговоры, посвященные вопросу расторжения контрактов на поставку и транзит российского газа.

Стокгольмский арбитраж рассматривает спор российской и украинской компаний с 2014 года. В конце прошлого года суд обязал «Нафтогаз» выплатить корпорациии из РФ более двух миллиардов долларов за поставки, в феврале арбитраж постановил, что за недопоставку газа на транзит через Украину 2,56 миллиарда долларов должен выплатить «Газпром».

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