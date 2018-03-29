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Эксперт рассказал, как избежать «кампанейщины» при проверках ТЦ после трагедии в Кемерово
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    Эксперт рассказал, как избежать «кампанейщины» при проверках ТЦ после трагедии в Кемерово

    13:12  29 Марта 2018
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    Надо реформировать систему контроля: эксперт рассказал, как избежать «кампанейщины» при проверках ТЦ

    После трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», унесшей жизни 64 человек, включая 41 ребенка, в России началась волна массовых проверок на соответствие торгово-развлекательных комплексов правилам пожарной безопасности. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что эта работа не должна превратиться в «кампанейщину».

    «Нужно посмотреть на деятельность развлекательных торговых центров подобного рода. Нужно, чтобы это не приобрело характер какой-то кампанейщины, но безопасность должна быть обеспечена — это совершенно очевидно», — заявил глава государства на встрече с премьер-министром, состоявшейся 28 марта, пишет «Газета.ru».

    По мнению Дмитрия Абзалова, президента Центра стратегических коммуникаций, выполнить наказ Владимира Путина можно, «если то, что инициировано, будет реализовано, прежде всего – поправки в законодательство о приемке зданий и введение систем мониторинга на региональном уровне».

    «Очень важно, что покажет расследование. Оно будет длиться определенное время, и помимо пяти уже арестованных могут появиться новые фигуранты. Важно довести процесс до конца. И еще важно реформировать саму систему, потому что контроль за материалами, например, за перестройкой и перепланировкой после строительства — это самая слабая часть», — сказал Дмитрий Абзалов в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

    Эксперт напомнил, что четвертый этаж в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где начался пожар, надстраивался после того, как здание было сдано. И вообще, этот торговый центр сильно отличался от того, что был представлен на бумагах, в том числе и по системам эвакуационных выходов.

    «В течение пяти минут в «Зимней вишне» произошло полное задымление. Люди ориентировались в полной темноте. Не было подсвечивания аварийных выходов», — подчеркнул Дмитрий Абзалов.

    Многие погибшие и пострадавшие были дезориентированы в этом дыму, констатировал гость программы. Он считает, что показания людей, которые были в эпицентре пожара и сейчас приходят в себя в больницах, сыграют значимую роль в расследовании.

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    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #кемерово #дмитрий абзалов #тц зимняя вишня #пожар в кемерово
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