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Депутат ХНР: Надо стремиться к большой Новороссии от Харькова до Одессы
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    Депутат ХНР: Надо стремиться к большой Новороссии от Харькова до Одессы

    14:18  29 Марта 2018
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    Депутат ХНР: Надо стремиться к Большой НовороссииХарьков, 29 марта. Активист Русской весны и лидер общественной организации «Русь триединая» Сергей Моисеев, комментируя заявление главы ДНР Александра Захарченко «о возможном появлении новых народных республик», подтвердил Федеральному агентству новостей, что идеей Большой Новороссии Харьков живет все последние четыре года.

    «Я всегда был сторонником не отдельных республик, а Большой Новороссии от Харькова до Одессы, и к этому нам всем надо стремиться», — заявил Федеральному агентству новостей Сергей Моиссев. — Мы этой идеей живем четыре года. Помнится, Захарченко говорил о Малороссии, теперь — о ХНР. Не знаю, насколько это серьезно и подготовлено. Возможно, на данный момент задача состоит в том, чтобы прощупать реакцию наших противников и сторонников».

    По мнению собеседника ФАН, «если готовить освобождение территории Харьковской области, то сначала надо подготовить структуру будущей власти ХНР».

    «Видимо, Александр Захарченко, прощупывает реакцию противников и сторонников идеи ХНР, — говорит активист Русской весны. — Я, как депутат Харьковской народной республики, не понаслышке знаю, что самое важное — это подбор кадрового состава. К сожалению, за четыре года участники сопротивления разобщились. Как говорится, иных уж нет, а те далече. Кого и как собирать воедино это самый важный вопрос. Но если будет на то воля Божия, то все возможно», — уверен активист харьковской Русской весны

    Напомним, 22 марта на встрече со студентами в Донецке глава ДНР Александр Захарченко заявил, что «на Украине сложилась критическая ситуация, похожая на натянутую струну», которая, вероятнее всего, «приведет к появлению новых народных республик на ее территории, в том числе возможное создание Харьковской народной республики».

    Ранее в Харькове прошла многотысячная демонстрация. Активисты требовали выпустить соратника, задержанного украинскими властями за участие в освобождении Харьковской администрации от сторонников майдана.

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    Автор: Наталья Макеева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #днр #украина #захарченко #моисеев #хнр
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