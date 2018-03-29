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    Реанимация «Пруссии»: Латвия, Литва и Эстония могут войти в состав Германии

    14:32  29 Марта 2018
    4832

    Возвращение «Пруссии»: Латвия, Литва и Эстония могут войти в состав Германии

    Этот текст не стоит рассматривать в качестве «бреда сумасшедшего», поскольку он основан на информации из нескольких источников, имеющих отношение к соответствующим сценарным разработкам, то есть проблема не только поставлена теоретически, но уже обсуждается и в практических аспектах, пока — в закрытом режиме.

    Failed states у Балтийского моря

    Тезис о том, что республики «Трибалтики»: Латвия, Литва и Эстония, — несмотря на почти тридцатилетний стаж своей «новой независимости» («старая» существовала в период 1918—1940 гг.), являются failed states, то есть «несостоявшимися государствами», в настоящее время достаточно широко распространен и уже близок к статусу политической аксиомы.

    Причиной тому служат растущая зависимость от внешней помощи, фактическая депопуляция постоянного населения и деградация социально-экономической структуры этих стран. Одновременно их совокупный внешний долг (государственный, корпоративный и частный) оценивается как критический.

    По итогам 2017 года, для Латвии с населением 2,1 млн человек и ВВП 29,2 млрд долл. долг составил 37,824 млрд долл., увеличившись на 745 млн долл., или на 2%. Для Литвы с населением 2,8 млн и ВВП 50,16 млрд долл. — 35,51 млрд долл., увеличившись на 340 млн долл., или на 1%. Для Эстонии с населением 1,32 млн и ВВП 28 млрд долл. — 19,212 млрд долл., увеличившись на 173 млн долл., или на 0,9%.

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    Еще в феврале 2018 года председателю Европейского совета Дональду Туску было передано совместное письмо, подписанное президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте, премьер-министром Латвийской Республики Марисом Кучинскисом и премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом, в котором они высказываются в пользу увеличения взносов стран-членов ЕС в общий бюджет после 2020 г.

    Мотивация этого письма понятна: «прибалтийские тигры» в Евросоюзе являются, по сути, «дотационными регионами», получая из Брюсселя намного больше, чем отдают. Поэтому уменьшение размера членских взносов и евробюджета в целом означает для них финансовую катастрофу, поскольку в рамках «программ консолидации» до 2020 г. они ежегодно получают суммы, составляющие около 20% их ВВП. И, если этот поток остановится или даже существенно сократится, будущее данных территорий представить себе несложно, и сколько-нибудь позитивным оно не будет.

    Возвращение «Пруссии»: Латвия, Литва и Эстония могут войти в состав Германии

    Возрождение Пруссии

    Понятно, что удовлетворять интересы Риги, Вильнюса и Таллина по первому их «писку», даже совместному, в Брюсселе не намерены. Более того, в Германии, которая сегодня играет для «единой Европы» настолько важную роль, что ЕС уже называют «Четвертым рейхом», зреют и усиливаются планы по доведению Латвии, Литвы и Эстонии сначала до состояния полного банкротства, а затем — до угрозы исключения из Евросоюза.

    Это угроза могла бы быть купирована общенациональными референдумами о вхождении в Федеративную Республику Германия на правах трех или двух (без Литвы) федеральных земель, которые затем могут быть — уже в рамках внутреннего немецкого законодательства — объединены в одну, под предварительными названием «Пруссия».

    Разумеется, такое усиление Германии вряд ли кому-нибудь понравится не только в Польше, но и во всей объединенной Европе, не говоря уже про США, Великобританию и Россию. Но в Берлине существуют определенные политические силы, которые считают возможность такого развития событий не только «ненулевой», но имеющей все большие шансы на успех. И не в какой-либо отдаленной исторической перспективе, а уже до 2025 года.

    При этом критически важным считается использовать оптимальный «маршрут выхода из общеевропейского кризиса в отношениях с Россией», задействовав все доступные политические и финансово-экономические возможности для согласия Москвы на переход Прибалтики под немецкий суверенитет, — по образцу «объединения Германии», а вернее — поглощения ФРГ ГДР, в 1990 году.

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    Позиция США по данной проблематике представляется менее важной. Во всяком случае, уже с 2020 года (или раньше) может быть начато выполнение программы массового переселения «остзейских» немцев на «историческую родину» с автоматическим получением ими соответствующего гражданства и последующим формированием этнополитического климата, необходимого для проведения прогерманских референдумов.

    Кстати, аналогичные процессы предполагается инициировать также в Северной и Западной Польше, так называемых «возвращенных землях», включающих часть территории немецких Пруссии и Силезии.

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    Автор: Олег Щукин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #евросоюз #германия #российско-германские отношения #прибалтика
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