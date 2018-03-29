Киев придумал способ вернуть Украину в Крым
В закладки
Симферополь, 29 марта. Министерство инфраструктуры Украины придумало способ «вернуть Украину в Крым». Как рассказал глава ведомства Владимир Омелян, это планируется сделать при помощи европейского лоукостера Ryanair.
Сейчас Киев ведет переговоры о начале рейсов в Херсон с ирландской авиакомпанией
«Начнем вытягивать украинцев из Крыма», – заявил Омелян.
По его мнению, крымчане после полета в Европу по дешевым билетам «вернут Украину в Крым».
«Для того, чтобы они возвращались в Украину, пользовались дешевыми авиаперевозками, посещали Европу и затем в Крыму возвращали Украину», – считает украинский министр.
Включить уведомления в Вк