Киев придумал способ вернуть Украину в Крым

В закладки

Симферополь, 29 марта. Министерство инфраструктуры Украины придумало способ «вернуть Украину в Крым». Как рассказал глава ведомства Владимир Омелян, это планируется сделать при помощи европейского лоукостера Ryanair.

Сейчас Киев ведет переговоры о начале рейсов в Херсон с ирландской авиакомпанией

«Начнем вытягивать украинцев из Крыма», – заявил Омелян.

По его мнению, крымчане после полета в Европу по дешевым билетам «вернут Украину в Крым».

«Для того, чтобы они возвращались в Украину, пользовались дешевыми авиаперевозками, посещали Европу и затем в Крыму возвращали Украину», – считает украинский министр.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.