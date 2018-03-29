Кузнецова заявила о создании при детском омбудсмене РФ общественного совета

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Москва, 29 марта. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что создает свой детский общественный совет. Об этом она заявила в московском Мастерславле на слете детских общественных советов при уполномоченных по правам ребенка в Центральном федеральном округе. Как отметила омбудсмен, будет создан общественный совет. Она пригласила активистов слета принять участие в его работе.

Напомним, на слете детских общественных советов приняли участие 250 школьников из 18 регионов ЦФО. Они рассказали о своих предложениях по изменению государственной политики, в частности в области семьи и детства.

Ранее Кузнецова рассказала о книгах, которые «даже взрослым показывать страшно».

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