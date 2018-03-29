Ученые случайно нашли древнеегипетскую мумию в Австралии

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Сидней, 29 марта. Ученые из Сиднейского университета к собственному удивлению обнаружили, что в течение 150 лет хранили древнеегипетскую мумию, возраст которой насчитывает около 2,5 тысяч лет. Мумия была искусно спрятана в саркофаге, который все эти годы считался пустым.

Сиднейский университет 150 лет назад приобрел саркофаг, который считался пустым — и в течение полутораста лет верили установленной на саркофаге табличке, где было написано, что он пуст, сообщает «ФедералПресс».

Обнаруженная мумия принадлежит женщине в возрасте примерно 30 лет. Вместе с ней в саркофаге были обнаружены части использованных при создании мумии бинтов, остатки смол, которые использовались при бальзамировании, а также около 7000 бусин. В далеком прошлом саркофаг уже вскрывали, вероятно, для ограбления — однако грабители оставили в нем мумию.

Как отмечает «Ридус», нанесенные на крышку саркофага иероглифы гласят, что саркофаг принадлежал жрице Мер-Нейт-итес, которая служила в храме Сехмет в VII веке до нашей эры.

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