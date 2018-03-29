«Посол плохих новостей»: Пушков ответил Хантсману на заявление о заморозке российских активов

В закладки

Москва, 29 марта. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявления посла США Джона Хантсмана о возможном аресте российских активов в Штатах.

По мнению политика, такая угроза существовала давно, а сам Хантсман, как считает Пушков, против своей воли превратился в «посла плохих новостей». «Все его слова о готовности к сотрудничеству опровергаются действиями Вашингтона», — добавил сенатор.

Посол США в Москве Джон Хантсман не исключил ареста российских активов в США. Такая угроза существовала давно. Сам же Хантсман, вероятно, против своей воли превратился в "посла плохих новостей". Все его слова о готовности к сотрудничеству опровергаются действиями Вашингтона. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 29, 2018

Напомним, Хантсман не исключил заморозки российских активов в США, заявив, что они могут быть арестованы, несмотря на то, что на дипломатическую собственность распространяется действие Венской конвенции. В отношении дипсобственности, как пояснил он, есть и «другие соглашения»

При этом дипломат также отметил, что не может знать, какое будущее ждет две страны. «Я надеюсь, что нам все же удастся стабилизировать отношения США и России», — сказал он в интервью РБК.

Ранее заявления Хантсмана прокомментировали в Кремле. «Мы очень внимательно наблюдаем за этим. Конечно, это очень важные субстанции, которые касаются, в целом, наверное, имиджа стран, как надежных экономических партнеров. Конечно, такие решения не могут не наносить вред реноме этих стран в плане взаимоотношений с другими инвесторами», — отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.