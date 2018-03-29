29 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | САА ликвидировала лидера террористов в Восточной Гуте

Сквер в память о погибших появится на месте сгоревшего ТЦ в Кемерово Мэр города Кемерово Илья Сердюк заявил, что на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» необходимо создать сквер в память о погибших и пострадавших. По его словам, согласно решению областного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций и мнению жителей города, а также личному мнению городского головы, на месте ТЦ должна появиться зеленая зона в память о трагическом событии. Он объяснил, что в здании работают технические специалисты, которые передадут кемеровским властям заключение о том, что объект находится в аварийном состоянии и не подлежит эксплуатации. После этого можно будет обязать собственника снести данное сооружение.

Сирийская армия ликвидировала лидера террористов в Восточной Гуте Сирийская правительственная армия ликвидировала одного из лидеров террористов, удерживающих последний анклав на территории Восточной Гуты. Как сообщают источники СМИ в правительственных войсках, артиллерийским ударом был уничтожен командующий сил специальных операций террористов из группировки «Джейш аль-Ислам» в городе Дума. Командир исламистской группировки с позывным Абу Муаз был родственником лидера вооруженного формирования и отвечал за организацию обороны небольшого городка Райхан перед наступлением правительственных сил.

Авария произошла на атомной электростанции в Румынии В румынском городе Чернаводэ произошла авария на атомной электростанции. Согласно приведенной информации, утром в четверг в результате возникновения неисправности в электрической системе автоматически отключился от национальной энергетической сети второй реактор атомной электростанции. Предположительно, ЧП не окажет отрицательного воздействия на персонал, население и окружающую среду. Чернаводская АЭС — это единственная атомная электростанция в стране, она обеспечивает до 25% потребляемой в Румынии электроэнергии.