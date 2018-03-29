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ФАН-ТВ
29 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | САА ликвидировала лидера террористов в Восточной Гуте
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    29 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | САА ликвидировала лидера террористов в Восточной Гуте

    Сквер в память о погибших появится на месте сгоревшего ТЦ в Кемерово. Сирийская армия ликвидировала лидера террористов в Восточной Гуте. Авария произошла на атомной электростанции в Румынии.
    14:14 29 Марта 2018
    1047

    Сквер в память о погибших появится на месте сгоревшего ТЦ в Кемерово

    29 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | САА ликвидировала лидера террористов в Восточной Гуте

    Мэр города Кемерово Илья Сердюк заявил, что на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» необходимо создать сквер в память о погибших и пострадавших. По его словам, согласно решению областного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций и мнению жителей города, а также личному мнению городского головы, на месте ТЦ должна появиться зеленая зона в память о трагическом событии. Он объяснил, что в здании работают технические специалисты, которые передадут кемеровским властям заключение о том, что объект находится в аварийном состоянии и не подлежит эксплуатации. После этого можно будет обязать собственника снести данное сооружение.

    Сирийская армия ликвидировала лидера террористов в Восточной Гуте

    29 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | САА ликвидировала лидера террористов в Восточной Гуте

    Сирийская правительственная армия ликвидировала одного из лидеров террористов, удерживающих последний анклав на территории Восточной Гуты. Как сообщают источники СМИ в правительственных войсках, артиллерийским ударом был уничтожен командующий сил специальных операций террористов из группировки «Джейш аль-Ислам» в городе Дума. Командир исламистской группировки с позывным Абу Муаз был родственником лидера вооруженного формирования и отвечал за организацию обороны небольшого городка Райхан перед наступлением правительственных сил.

    Авария произошла на атомной электростанции в Румынии

    29 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | САА ликвидировала лидера террористов в Восточной Гуте

    В румынском городе Чернаводэ произошла авария на атомной электростанции. Согласно приведенной информации, утром в четверг в результате возникновения неисправности в электрической системе автоматически отключился от национальной энергетической сети второй реактор атомной электростанции. Предположительно, ЧП не окажет отрицательного воздействия на персонал, население и окружающую среду. Чернаводская АЭС — это единственная атомная электростанция в стране, она обеспечивает до 25% потребляемой в Румынии электроэнергии.

    СК РФ направил запрос о правовой помощи по расследованию отравления Юлии Скрипаль

    29 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | САА ликвидировала лидера террористов в Восточной Гуте

    Следственный комитет Российской Федерации направил правоохранительным органам Великобритании запрос об оказании правовой помощи по «делу Скрипалей». Напомним, в России по факту покушения на убийство гражданки нашей страны Юлии Скрипаль, дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, было возбуждено уголовное дело. Среди прочего российские следователи попросили британских коллег предоставить результаты осмотра места обнаружения Юлии Скрипаль в бессознательном состоянии, данные ее медицинского освидетельствования и проведенных экспертиз. В СКР также подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству с компетентными органами Великобритании в рамках расследования дела.
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