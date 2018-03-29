29 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | САА ликвидировала лидера террористов в Восточной Гуте

Сквер в память о погибших появится на месте сгоревшего ТЦ в Кемерово
Мэр города Кемерово Илья Сердюк заявил, что на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» необходимо создать сквер в память о погибших и пострадавших. По его словам, согласно решению областного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций и мнению жителей города, а также личному мнению городского головы, на месте ТЦ должна появиться зеленая зона в память о трагическом событии. Он объяснил, что в здании работают технические специалисты, которые передадут кемеровским властям заключение о том, что объект находится в аварийном состоянии и не подлежит эксплуатации. После этого можно будет обязать собственника снести данное сооружение.
Сирийская армия ликвидировала лидера террористов в Восточной Гуте
Сирийская правительственная армия ликвидировала одного из лидеров террористов, удерживающих последний анклав на территории Восточной Гуты. Как сообщают источники СМИ в правительственных войсках, артиллерийским ударом был уничтожен командующий сил специальных операций террористов из группировки «Джейш аль-Ислам» в городе Дума. Командир исламистской группировки с позывным Абу Муаз был родственником лидера вооруженного формирования и отвечал за организацию обороны небольшого городка Райхан перед наступлением правительственных сил.
Авария произошла на атомной электростанции в Румынии
В румынском городе Чернаводэ произошла авария на атомной электростанции. Согласно приведенной информации, утром в четверг в результате возникновения неисправности в электрической системе автоматически отключился от национальной энергетической сети второй реактор атомной электростанции. Предположительно, ЧП не окажет отрицательного воздействия на персонал, население и окружающую среду. Чернаводская АЭС — это единственная атомная электростанция в стране, она обеспечивает до 25% потребляемой в Румынии электроэнергии.
СК РФ направил запрос о правовой помощи по расследованию отравления Юлии Скрипаль
Следственный комитет Российской Федерации направил правоохранительным органам Великобритании запрос об оказании правовой помощи по «делу Скрипалей». Напомним, в России по факту покушения на убийство гражданки нашей страны Юлии Скрипаль, дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, было возбуждено уголовное дело. Среди прочего российские следователи попросили британских коллег предоставить результаты осмотра места обнаружения Юлии Скрипаль в бессознательном состоянии, данные ее медицинского освидетельствования и проведенных экспертиз. В СКР также подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству с компетентными органами Великобритании в рамках расследования дела.