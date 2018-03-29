«Торговая война между США и Китаем неизбежно втянет в нее всех» — эксперт

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Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Соединенные Штаты могут угодить в вырытую для других яму. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы бы порекомендовали США воздержаться от каких-либо действий, которые могут нанести ущерб торгово-экономическим отношениям двух стран, иначе США сами угодят в вырытую для других яму», — сказал Гао Фэн.

Кроме того, он отметил, что Китай не хочет торговой войны с Соединенными Штатами.

«Китай в настоящий момент активно развивает партнерские отношения по всему миру, прикладывает усилия для того, чтобы создать новую модель международных отношений, где сотрудничество учитывает интересы всех стран и является взаимовыгодным», — добавил Гао Фэн.

Антиглобализм

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал ФАН заявление китайской стороны.

«Озабоченность Китая действиями администрации Трампа вполне резонна. Очевидно, что те же пошлины на ввоз стали и алюминия направлены в первую очередь против Китая, для которого американский рынок, может, и не определяющий, но важный. Заметьте, «своих» Вашингтон пусть временно, но вывел из-под удара. Кроме того, на прошлой неделе Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая». Впрочем, все это было легко прогнозируемо, Трамп еще в период избирательной кампании грозил Пекину экономической войной. На самом деле, США всегда пытались экономически сдерживать Китай, чья экономика в последнее время росла слишком стремительными темпами и грозила обогнать, собственно, американскую», — пояснил Дмитрий Родионов.

Кроме того, отметил эксперт, США пытались навязать миру свои правила международной торговли. Еще при Обаме был задуман проект Транстихоокеанского партнерства, которое должно создать отдельный от таких важных региональных игроков, как Китай и Россия, рынок в Азии. Однако это все еще была игра по правилам мирового глобализма. Трамп пытается ломать эти правила, ломать саму структуру мировой экономики, что неизбежно должно ударить по Китаю как по мировой столице производства.

«Это удар намного более болезненный, чем попытка потеснить с какого-то регионального рынка. Это попытка лишить Китай основного экономического драйвера, благодаря которому он стал тем, чем стал после окончания холодной войны. Разумеется, Пекин будет отвечать. А это значит, что торговые войны, о которых еще год назад говорили как о возможных, станут неизбежными, причем они могут превратиться в мировые, так как мы живем в эпоху глобализма, и торговая война между двумя сильнейшими экономиками мира неизбежно втянет в нее всех. Говорят, что в торговых войнах не бывает победителей. В любом случае, слова о вырытой США самими себе яме могут оказаться пророческими, так как ущерб для самих Штатов может быть значительным. Так, те же пошлины на сталь могут больно ударить по тем отраслям экономики, которые стремительно развивались именно благодаря низким ценам на этот продукт. Экономика — это единый организм, и попытка вмешательства в какую-либо его часть неизбежно отзовется в других его частях», — добавил Дмитрий Родионов.

Сможет ли Трамп довести до конца начатое, не будет ли его политика критически противоречивой? По словам эксперта, недавно теоретик внешней политики глобализма Ричард Хаас написал, что США переживают самый опасный момент в истории, поскольку Трамп взял на себя слишком тяжелую ношу: вести внутреннюю войну против своих противников в Америке, внешнюю торговую против Китая и, возможно, внешнюю реальную — против Ирана и КНДР.

«Не станет ли эта ноша для него непосильной, учитывая то, что у него действительно слишком много врагов, и нет нормальной полноценной команды, на которую можно опереться? Да и времени остается все меньше и меньше, а одного президентского срока для реализации столь масштабных реформ явно недостаточно. И, как я уже подчеркивал, Китай не будет сидеть сложа руки и выжидать. Ставка слишком высока», — резюмировал Дмитрий Родионов.

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