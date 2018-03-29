В Киеве «заминировали» суд, где запланировано рассмотрение апелляции Савченко

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Киев, 29 марта. В четверг Апелляционный суд Киева остановил работу в связи с сообщением о минировании. Известно, что сегодня в нем запланировано заседание по обжалованию меры пресечения депутату Верховной рады Надежды Савченко.

Как говорится в сообщении пресс-службы суда, работа Киевского государственного апелляционного суда временно приостановлена в связи с сообщением о минировании здания.

Стоит отметить, что несмотря на поступивший сигнал о минировании, людей из здания суда не эвакуируют.

Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. При этом Савченко объявила голодовку. Защита депутата Рады в понедельник подала апелляционную жалобу на ее арест.

По версии генеральной прокуратуры Украины, Савченко планировала террористические акты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

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